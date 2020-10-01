Uzay... İnsanlık için büyük bir bilinmezlik. Bilim insanları her yıl bizi uzayda daha ileriye götürüyor. Peki, bugüne kadar neler yaptık? Sizi kısa bir yolculuğa çıkaracağız.

Uzaya çıkan ilk insan

Astronot Yuri Gagarin ile başlayalım. 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıktı ve Dünya yörüngesinde turunu tamamladı.

[Yuri Gagarin - Vladimir Komarov / Fotoğraf: Depo Photos]

Gagarin, uzaya çıkan ilk insan olmayı başardı. Böylece uzay çağı da başladı. Gagarin, yolculuğunun ardından uluslararası bir ün kazandı. Pek çok ödüle layık görüldü.

Uluslararası Uzay İstasyonu

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü. İstasyondaki astronotlar, Dünya'daki insanlardan daha fazla gün doğumunu ve gün batımını izliyor.

[Uluslararası Uzay İstasyonu / Fotoğraf: Reuters]

İstasyon, saatte 27 bin kilometre hızla hareket ediyor. Dünya üzerindeki bir tam dönüşünü 90 dakikada tamamlıyor. Böylece astronotlar günde 16 kez gün doğumunu ve batımını izleme imkanı buluyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı yayın

Hubble Uzay Teleskobu

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Hubble, 30 yıldır çektiği muhteşem uzay fotoğraflarını bizimle paylaşıyor ve gök bilimine önemli katkılarda bulunuyor. Teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık 1000 makale yayımlandı.

[Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayda çektiği bir fotoğraf / Fotoğraf: NASA]

Ay’ın ilk misafirleri

İnsanlar, Dünya’nın uydusu Ay'ı da merak ediyordu. Bunun için uzay istasyonları ve araçları inşa edildi. 1965’te ABD Başkanı John F. Kennedy, 1970’lere gelmeden ABD’nin Ay’a insan göndereceğini açıkladı. Başkan Kennedy’nin bu sözleri üzerine, Ay’a gönderilmesi için Apollo 11 uzay aracı tasarlandı.

Apollo 11 programının öncelikli hedefi şuydu: Pilotlu bir uzay aracıyla Ay’a iniş yapıp, Dünya’ya güvenli bir şekilde geri dönmek. Ayrıca, tarihi Ay yolculuğu için deneyimli bir mürettebat seçildi. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Edwin Eugene “Buzz” Aldrin ve Michael Collins’di.

[Fotoğraf: Depo Photos]

Testlerden sonra, 16 Temmuz 1969 sabahı mürettebat ABD Florida’da bulunan “Kennedy Uzay Merkezi” istasyonundan yola çıktı. Uzaya ve tarihe itilen 363 metrelik roket için, 7,5 milyon poundluk itme rampası kullanıldı. Saat 09.32’de itilen roket, yaklaşık 12 dakika sonra Dünya yörüngesinde dönmeye başladı.

Apollo 11, 75 saatlik yolculuktan sonra Ay’a ulaştı. 20 Temmuz 1969’da Ay’a ilk defa ayak basıldı.

InSight

Sıra, 55 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen’de.

2 yıl önce Mars’a iniş yapan InSight, gezegenin yüzeyi ve jeolojik yapısı hakkında bilgi topluyor. Bir yandan da çektiği fotoğrafları Dünya'ya gönderiyor. Bu fotoğraf 28 Eylül 2020 tarihine ait.

[Fotoğraf: InSight]

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Voyager

Güneş Sistemi’nin dışına çıkan ilk insan yapımı cisim Voyager 1...

NASA tarafından fırlatıldığı 5 Eylül 1977 tarihinden bu yana hizmet veren 722 kilogramlık bir insansız uzay aracının üzerinde altın kaplama bir plak var. Bu plakta dünyadan sesler ve 55 farklı dilde selamlama var. Dünya dışı bir yaşam varsa eğer, belki de ilk “merhaba”yı diyen Voyager olacak.

Uzayda daha uzağa henüz ulaşamadık ama bu insanlık için imkansız değil.

Seslendirme: Nurya Yardımcı