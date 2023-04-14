Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 14.04.2023 00:05

İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma yeniden ertelendi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu fırlatmaya 28 saniye kala hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma yeniden ertelendi
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, iki ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması öngörülüyordu.

Fırlatma yüksek irtifadaki hava koşulları nedeniyle 28 saniye kala iptal edildi. 

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

5 yıl görev yapacak, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma yeniden ertelendi

Metre altı çözünürlüklü kamera

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

Bakan Varank: İMECE savunma alanında önemli bir kabiliyet
Bakan Varank: İMECE savunma alanında önemli bir kabiliyet

İhracat potansiyeli

İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.

Grafik: Hafize Yurt Ateş

ETİKETLER
Tübitak Uzay Çalışmaları Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti
09:56
BM: Bu yıl 400 bin göçmen Kolombiya ile Panama arasındaki Darien Boşluğu'nu geçebilir
09:56
İstanbul'da metrodan dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
09:18
Adıyaman'da yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
09:14
D-100 Karayolu'nda vinç yangını: Trafik yoğunluğu oluştu
09:27
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 131 gözaltı
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan fotoğraflandı
Bahçelievler'de boşaltılan 6 katlı bina havadan fotoğraflandı
FOTO FOKUS
'Deprem terazileri' olan caminin depremde yıkılma anı kamerada
'Deprem terazileri' olan caminin depremde yıkılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ