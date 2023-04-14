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Gündem
TRT Haber 14.04.2023 08:21

Bakan Varank: İMECE savunma alanında önemli bir kabiliyet

Yerli ve milli uydu İMECE, ABD'den fırlatılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fırlatma öncesi TRT Haber'e konuştu. Varank, İMECE ile dünyanın herhangi bir yerinin fotoğrafının çekilebileceğini vurgulayarak, milli uydunun savunma alanında önemli bir kabiliyet olduğunu söyledi.

Bakan Varank: İMECE savunma alanında önemli bir kabiliyet

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu, bugün Türkiye saati ile 09.48'de uzaya fırlatılacak.

Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma yeniden ertelendi
İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma yeniden ertelendi

Bakan Varank merak edilenleri TRT Haber'de yanıtladı

Varank'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş metre altı çözünürlüğe sahip bir uydusunu yörüngesine fırlatmış bulunacağız. Ve Türkiye'ye önemli ve stratejik kabiliyetleri kazandırmış olacağız.

Türkiye baktığınızda aslında uydular anlamında, uydu işletmecisi bir ülke. Biz uzun yıllardır kendi uydularımızı, haberleşme uydularımızı yurtdışından satın alıp uzaya göndermiş olsak da yönetme kabiliyetine sahiptik ama baktığımızda bunun bir adım öteye gitmesi gerekliydi.

Türkiye saati ile 09.48'de hava muhalefeti olmazsa SpaceX tarafından uydumuz harekete gidecek. 

İçerisinde kullandığımız bütün teknolojilerin uzayda çalıştığını ispat etmiş olacağız.

Gerek elektrooptik kamera gerek elektrikli itki motoru yüksek teknolojili ürünleri kendi kabiletlerimizle geliştiridk ve bu uyduya yerleştrdik. Uzay endüstrisinde Türkiye'nin bir oyuncu olduğunu gösterecek.

"Dünyanın herhangi bir yerinin fotoğrafını çekebileceğiz"

Milli Savunma başta olmak üzere biz ihtiyacımız olan görüntüleri bu uydu sayesinde elde etmiş olacağız. Bu uydu ile birlikte dünyanın herhangi bir yerinin biz fotoğrafını çekebileceğiz. Ülkemizin savunması açısından önemli bir kabiliyet.

İMECE tüm aşamalarıyla Türk mühendislerce tamamlandı. Ülkemizin askeri ve sivil amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını bu uyduyla karşılayacağız.

 

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