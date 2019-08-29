İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Google, Çinli telefon üreticisi Huawei'ye yaptırım uygulanacağını doğruladı. Aralarında Google Maps, YouTube gibi uygulamaların da olduğu Google uygulamaları, Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacak.

Google'ın bu kararı, Huawei'in yeni modellerinde Google'ın uygulama mağazası olan Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına da geliyor.

ABD hükümeti Amerikan teknoloji şirketlerine çeşitli sınırlamalar getirmiş ve bu kapsamda Huawei'ye ürün ve servis satışını Mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, yaptırımlarda bazı istisnalar olabileceğini belirtse de ABD'nin yetkili organları, Huawei'in 130'dan fazla ticaret lisansı talebine olumlu yanıt vermedi.

"Satışlar olumsuz etkilenebilir"

Huawei ise yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin izin vermesi durumunda şirket olarak Google'nin Android platformunu kullanmaya devam edeceklerini, izin verilmemesi durumunda kendi işletim sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Huawei'in önümüzdeki haftalarda kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni akıllı telefon modeli Mate 30 Pro, şirketin ABD'nin yaptırımlarından sonra sunacağı ilk amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak.

Uzmanlar, Google uygulamalarını içermeyen Mate 30 serisinin ve çıkacak yeni Huawei modellerinin özellikle Avrupa satışlarında sıkıntı yaşayacağını savunuyor.

Huawei, Harmony OS ismiyle duyurduğu kendi işletim sistemi üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA