Esnekliği ile her yere ulaşabiliyor. Kaygan yapısı ve inceliği ile bir yılanı andırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, insan beyninde gezinmek için yılana benzer bir mikro-robot tasarladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mühendislerinin tasarladığı mikro-robot, insan beyni modelinde ilk kez test edildi.

Kalınlığı bir milimetreden az olan robot, daha önce tasarlanan yılan benzeri robotlardan farklı.

Daha önceki tasarımlarda hidrolikten yararlanılırken son üretilen robotta esnek manyetik malzeme kullanıldı.

Sürtünmeyi azaltmak için de yapışkan bir hidrojel malzemeyle kaplandı.

Bu sayede mikro-robot beyindeki en ince ve hassas damarlardan bile geçebiliyor.

Yılan benzeri mikro-robot ile kan pıhtıları, anevrizmalar ve beyindeki oluşumların teşhis ve tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

