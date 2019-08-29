Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden'de bulunan hastanelere 51 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 10'unun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, BAE'nin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırmıştı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurgulamıştı.

Güneydeki gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri, geçici başkent Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevresindeki bölgelerde kontrolü tamamen sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA