İspanya'da yanlış verilen ilaç ortalığı karıştırdı.
Cantabria, Valencia ve Endülüs eyaletlerinde 17 bebeğin vücudunda kurt adam sendromuna benzer belirtiler görüldü.
Bebeklere mide ilacı yerine saçkıran ilacı verildiği, bu nedenle vücutlarının tüyle kaplandığı belirlendi.
Hatanın ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketleme yapılmasından kaynaklandığı anlaşıldı.
Görülen vakaların ardından ilaçlar toplatıldı. İlaç şirketinin faaliyetleri de durduruldu. İspanya Sağlık Bakanlığı ilacın kesilmesinin ardından çocukların durumunun normale döneceğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber