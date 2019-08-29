Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.
Kapalı Maraş 45 yıl sonra basına açıldı. https://t.co/SjIvwCyrGq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2019
Askeri yetkililer de, gazetecilere bilgi veriyor.
Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da eşlik ediyor.
KKTC hükümeti; Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak.
Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor.
İşte kapalı Maraş'tan 45 yıl sonra çekilen ilk görüntüler:
Kaynak: DHA