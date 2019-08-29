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Kapalı Maraş 45 yıl sonra basına açıldı

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:22 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:35

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’a gazetecilerin girişi sağlandı.

Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor. Kapalı Maraş 45 yıl sonra basına açıldı. https://t.co/SjIvwCyrGq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2019

Askeri yetkililer de, gazetecilere bilgi veriyor. Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da eşlik ediyor. KKTC hükümeti; Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak. Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor. İşte kapalı Maraş'tan 45 yıl sonra çekilen ilk görüntüler: Kaynak: DHA Etiketler: kapalı maraş KKTC kapalı maraş görüntüleri

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