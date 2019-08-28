Yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli traktörlerin laboratuvar testleri tamamlandı.

Deneme sürüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Temmuz'da gerçekleştirdiği traktörün saha testleri Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yapılıyor.

45 dakika şarj ile 7 saat çalışabiliyor

45 dakikada şarj edilebilen traktör, yaklaşık 7 saat çalışabiliyor.

Elektrikli traktörler, araç şarj istasyonlarının yanı sıra evlerdeki prizlerden de şarj edilebilecek.

Yerli elektrikli traktörle ilgil çalışmalar sürüyor. 45 dakika şarjla 7 saat kesintisiz kullanabilen traktörün özelliklerini, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/NL0r5ZVgZX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2019

"750 saatte 3 bin liralık yakıt harcıyor"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özcan Kayacan:

"Traktörler saat hesabına göre çalışır. 105 beygir bunun muadili olan traktör 750 saat karşılığında 130 bin TL gibi yakıt parası harcıyor. Ama bu traktör 750 saat karşılığında 3 bin TL harcıyor."

105 beygir gücündeki traktörün seri üretimi 2020'de başlayacak

İlk milli elektrikli traktör 105 beygir güce sahip. Üstelik sessiz çalışıyor. Elektrikli traktörde hem otomatik vites hem de hız sabitleme özelliği bulunuyor. Saatte 63 kilometre hıza çıkabiliyor. 2020’de seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Haber: Hüseyin Günay