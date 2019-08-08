Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne konulan test aşamasındaki yerli 2 robot, İngilizce ve Türkçe hizmet veriyor.

Türkiye'de ilk defa kullanılan, havalimanı çalışan ve yolcuların ilgisini çeken robotları deneyenler, memnun kaldıklarını ve bu cihazların yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

Eşi ile ailesini Norveç'e uğurlamaya gelen 72 yaşındaki Fahriye Gürsoy da danışma robotlarını denedi.

İlk olarak havalimanındaki mescidin yerini öğrenmek isteyen Gürsoy, çevredeki görevlilerin de yardımıyla soruların cevabını robottan aldı.

"Robotu görünce çok şaşırdık"

Gürsoy, oğlu, gelini ve torunlarını Norveç'e uğurladığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kırk yıla yakın süre Norveç'te işçi olarak çalıştığını, kaldığını, robotları ilk defa bu havalimanında gördüğünü ifade eden Gürsoy, "Robota ilk mescidi sordum. Cevap verdi ama ikinci seferde bana darıldı herhalde, söylemedi. Robotu görünce çok şaşırdık. İnsan gibi karşımıza çıkıyor ve sen ona soru sorabiliyorsun. O da cevap veriyor. Çok güzel bir şey" dedi.

Ağustos sonu aktif olacak

İstanbul Havalimanı’ndaki 2 danışma robotu yolculara asistanlık yapacak. Avrupa'da sayılı havalimanlarında var olan robotlar, yolculara sanal asistanlık ve danışmanlık yaparak, yolcuların havalimanıyla ilgili sorularını yanıtlayacak.

Havalimanının belirli yerlerini yolculara tarif eden, bilet bilgilerini okuyup uçuş detaylarını ve kapısının haritasını canlı olarak gösteren robotlar, test amaçlı dış hatlar giden yolcu katında tanıtıldı. Robotların ağustos ayının sonuna doğru aktif olarak yolculara hizmet vermesi planlanıyor.

Test aşamasından sonra toplam 4 danışma robotu İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek.

Kaynak: AA