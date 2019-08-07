Türkiye'de, 2019 verilerine göre nüfusun yüzde 98'i cep telefonu kullanıyor. Bunların yüzde 78'i ise akıllı telefonları tercih ediyor. Ancak cep telefonu kullanmak bazı riskler taşıyor. Cep telefonu kullanma özellikle sürüş sırasında dikkat dağınıklığı ve kazaların en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Araç kullanırken beyin aynı anda birçok işlemi yerine getiriyor. Bu işlemler dizisine bir te telefonla ilgilenme eklendiğinde beyin, belirgin bir yük içine girerek yavaşlıyor.

Dikkat dağınıklığı kazalara davetiye çıkarıyor

Bu yük ve yavaşlama, görsel dikkat dağınıklığı, bilişsel dikkat dağınıklığı, işitsel dikkat dağınıklığı ve psikomotor dikkat dağınıklıklarına sebep oluyor. Dikkat dağınıklığı, stres, konsantrasyon ve algılama düşüklüğüne neden oluyor ve kazalara davetiye çıkarıyor.

Sürüş sırasında telefonla konuşurken aktif dinleme moduna geçen beyin, doğrudan sese odaklanarak, sürücünün dikkatinin trafiğe değil sese yönelmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, cep telefonu kullanımına bağlı sürüş davranışlarındaki zayıflamanın, alkollü araç kullanımına bağlı olanlar kadar etkili olduğunu öne sürüyor. Türkiye'de sürüş sırasında cep telefonuyla konuşmanın cezası ise 134 TL ve eksi 10 ceza puanı.

Birçok sürüş görevinin yerine getirilmesini zorlaştırıyor

Cep telefonu kullanmak, Doğru şerit içerisinde kalmakta zorluk çekme, daha sert frenleme ile daha yavaş frenleme reaksiyonları, uygun hızda seyir edememe, trafik işaret ve işaretçilerine daha yavaş reaksiyon gösterme ve gözden kaçırma, uygunsuz takip mesafesi, daha yüksek stres ve gerilme seviyelerine neden olan artan zihinsel çalışma yükü, etrafta neler olduğuna dair azalan sürücü-farkındalığı gibi sürüş görevlerin yerine getirilmesini zorlaştırıyor.

Uzmanlar, sürüş sırasında sosyal medya hesaplarından etkileşime girilmemesi ve mesajlaşma uygulamalarının kullanılmaması konusunda uyarıyor.

Sürücülerin gözlerini yoldan ayırdıkları süre yüzde 400 artıyor

Yapılan araştırmalara göre, mesaj alırken ve gönderirken sürücülerin yoldan gözlerini ayırdıkları süre yüzde 400 artıyor. Araştırmalarda, sürücülerin, mesaj alırken ve gönderirken yüzde 27 daha fazla şerit sapması ve yüzde 140 daha fazla tehlikeli şerit değişikliği yaptığı, takip mesafesini artırarak veya hızlarını düşürerek dikkat dağınıklığını telafi etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Sürücülerin, sürüş sırasında telefonu sessizde bırakması, bildirimleri sessize alması ve telefonu ulaşılabilecek alanın dışına koyması, sürüş sırasında telefondan gelen acil bildirimlerin cevaplandırılması gerektiğinde aracı güvenli bir yere çekerek duraklama haline geçilmesi gerekiyor.

Sürücülerin, araç ile seyir haline çıkmadan telefon görüşmelerini yapması ve bunları bir yaşam tarzı haline getirmesi önem arz ediyor.

Kaynak: TRT Haber