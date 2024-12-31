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Bilim Teknoloji
TRT Haber 31.12.2024 13:08

Google'ın egemenliği tehlikede

Yapay zeka tabanlı uygulamalar, kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. ChatGPT ve benzeri araçların yükselişi, Google gibi teknoloji devlerinin reklam gelirlerini ve liderliğini tehdit ediyor.

İlhan Güzel
İlhan Güzel
Sosyal Medya Uzmanı
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Google'ın egemenliği tehlikede

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişi, geleneksel arama motorlarının hâkimiyetini sarsmaya başladı. Google, on yıllardır arama dünyasının lideri olsa da yapay zeka tabanlı uygulamalar ve değişen kullanıcı alışkanlıkları, dijital ekosistemi kökten dönüştürüyor.

Yapay zeka yeni bir dönem başlatıyor

Küresel yapay zeka pazarı, 2022’de 86,9 milyar dolardan, 2027’ye kadar 407 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık bilgiye erişim için Google gibi geleneksel arama motorları yerine, yapay zeka tabanlı araçlara yöneliyor. Örneğin, OpenAI'nin ChatGPT’si, kullanıcıların sorularını kısa ve öz bir şekilde yanıtlayarak popülerlik kazanıyor. Bu değişim, arama motorları üzerindeki trafiği azaltarak, dijital reklamcılığın işleyişini etkiliyor.

IBM'in Küresel Yapay Zeka Benimseme Endeksi’ne göre, şirketlerin yüzde 42’si aktif olarak yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Hindistan yüzde 59 ile yapay zeka benimseme oranında liderken, ABD ve Avrupa ülkeleri bu trendi yakından takip ediyor.

Google’ın reklam gelirleri riskte

Google’ın gelirlerinin büyük bir kısmı arama reklamlarından geliyor. Ancak, kullanıcıların Amazon, TikTok gibi platformlarda doğrudan arama yapması ve yapay zeka araçlarını tercih etmesi, bu gelirlerin azalmasına neden oluyor. Uzmanlara göre, Google’ın ABD dijital reklam pazarındaki payı, 2025’e kadar yüzde 50’nin altına düşebilir. Aynı dönemde Amazon ve TikTok’un pazar paylarının hızla artması bekleniyor.

Yapay zeka, yalnızca kullanıcı deneyimini değiştirmekle kalmıyor; reklamcılık ekosistemini de dönüştürüyor. Reklam platformu verilerine göre, kullanıcıların reklamlara tıklama oranı her yıl azalıyor. Bu durum, markaların ve yayıncıların yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.

Türkiye ve yapay zeka kullanımı

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 17,5’i yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Bu teknolojiler, özellikle müşteri ilişkileri ve pazarlama alanında öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye’de yapay zeka destekli uygulamalar ve yazılımlar giderek daha fazla benimseniyor.

Google'ın egemenliği tehlikede

Google’ın yanıtı: Yapay zeka destekli araçlar

Google, bu değişime ayak uydurmak için kendi yapay zeka destekli platformlarını geliştirdi. Gemini gibi araçlarla rakiplerine karşı pozisyon almaya çalışan şirket, arama alışkanlıklarındaki bu dönüşüme adapte olmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, Google’ın bu yeni dünyada liderliğini sürdürebilmek için daha radikal adımlar atması gerektiğini vurguluyor.

Gelecekte ne olacak?

Küresel yapay zeka pazarındaki büyüme hız kesmeden devam ediyor. App Store’da adı "AI" içeren uygulamaların sayısının yüzde 1033 artması, bu teknolojinin kullanıcılar arasında ne kadar popüler hale geldiğini gösteriyor. Yapay zeka, hem işletmeler hem de bireyler için daha kişiselleştirilmiş ve hızlı çözümler sunarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Ancak bu durum, Google gibi teknoloji devlerinin geleceğini belirsizleştiriyor. Arama motorlarının dönüşümü ve reklam gelirlerindeki düşüş, dijital dünyada yeni fırsatları ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu değişim, hem teknoloji devlerini hem de kullanıcıları köklü bir yeniden yapılanmaya zorluyor.

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