Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle
Google ana sayfasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir animasyon kullanıcıları karşılıyor.
İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.
"Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" linkine tıklandığındaysa "Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar" mesajıyla dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere yer veriliyor.
Google özel günler için doodle hazırlıyor
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
Sıradaki Haber
Şiddet uygulayan erkek ve mağdur kadınlar bu merkezden izleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz