​​​​​​​Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tesislerimizi ziyaret ederek, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi" açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.