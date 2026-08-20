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Bilim Teknoloji
AA 20.08.2026 15:15

Gölcük semaları TEKNOFEST Mavi Vatan ile renklendi

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Hava Komutanlığına ait hava araçları ile insansız hava araçlarının (İHA) yaptığı gösteriler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Gölcük semaları TEKNOFEST Mavi Vatan ile renklendi

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin ilk gününde Deniz Hava Komutanlığına ait Seahawk ve Cobra helikopterleri ile Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI, Gölcük semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Bu gösteri uçuşları, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Gölcük semaları TEKNOFEST Mavi Vatan ile renklendi

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gölcük semaları TEKNOFEST Mavi Vatan ile renklendi

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Savunma Sanayii TEKNOFEST TEKNOFEST Mavi Vatan Yerli ve Milli Teknolojiler
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Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
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Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
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