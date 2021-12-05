Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadesi kullanıldı.
5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 Uydusu uzaydaki gözümüz oldu. #MSB pic.twitter.com/0fYRuPSehQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2021
Paylaşımda yer alan grafikte ise uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi ile uyduya ilişkin teknik bilgilere yer verildi.
Etiketler: Uydu Uzay Çalışmaları Milli Savunma Bakanlığı
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