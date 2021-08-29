"Oyunla Gelecek" projesi kapsamında bu sene 4'üncüsü düzenlenen "Oyun Geliştirme Yaz Kampı" tamamlandı.

400'ü aşkın genç, dünyada önemli bir pazara sahip olan sektörün yeni uzmanlarından olmak için Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir araya geldi.

Proje ile beğenilen içeriklerin ticarileştirilmesi, Türkiye'nin pazardaki payının daha da artırılması hedefleniyor.

Birçok kurum ve kuruluşun sponsor olduğu organizasyona TRT de destek verdi.

Alanında uzman isimlerden eğitimler aldılar

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, "İşin sadece sanatsal, kültürel veya eğlence boyutunun ötesinde ticari noktasının da kıymetli olduğunu anlatmaya çalışmıştık. O da gerçekten her takım açısından dikkate alınmış ve ne kadar değerli olduğunu bildiğinizi göstermişsiniz" dedi.

"Oyun Geliştirme Yaz Kampı"nda sektörünün genç girişimcileri doğa ile iç içe 2 hafta geçirdi, alanında uzman isimlerden yüz yüze ve çevirim içi eğitimler aldı.

Ürettikleri içerikleri sektör temsilcilerine tanıttılar

Gençler, milyar dolarlık oyun sektöründe pay sahibi olmak için tüm hünerlerini sergiledi. Aldıkları eğitimin neticesinde takımlar halinde oyunlar geliştiren gençler, kampın son gününde ürettikleri içerikleri sektör temsilcilerine tanıttı.