Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor. Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA envantere giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKINCI TİHA teslimat töreninde konuşuyor. https://t.co/8E59qXbwXG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenden konuşmaları şu şekilde:

Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikeyesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor.

Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. AKINCI ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir.

10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde “bugün git yarın gel” diyenler vardı. Aynı çevreler bugün sahada oyunu değiştiren Türk İHA’larını ve onların açtığı çığırı konuşuyor.https://t.co/YvGLuhzBwi pic.twitter.com/PPIXcnKnqr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları süistimal ediyor.

Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli teller ardından askerlere teslim ediyorsa vicdanlar nasıl buna sessiz kalır?

"Sahada ve masada tüm oyunların üstesinden gelemeyi başardık"

Teknoloji huzuru getirmek, savaşları bitirmek için kullanıldığında barışı sağlayacaktır. Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şey çalmanın derdinde olanlar tabloyu iyi karşılamıyorlar. Bölgedeki ateş çemberini Türkiye'yi içerilerine alarak genişletmeye çalışıyorlar. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarda ekonomik ve diplomatik tuzaklarla netice almaya çalıştılar. Hem sahada hem de masada tüm oyunların üstesinden gelemeyi başardık. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız acı tecrübeler bize Türkiye'nin gücünü artırmasının gerektiğini işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taarruzi İnsansız Hava Aracımız AKINCI ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.https://t.co/YvGLuhzBwi pic.twitter.com/DVtmxXIeK2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

"Bizim başka vatanımız yoktur"

Bizim başka vatanımız yoktur. Bizim gidecek başka yerimiz de yoktur. O yüzde devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Dünyada istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez. Dosta güven düşmana korku vermenin en baş şartı savunma sanayiinde güçlü olmaktır. Yüzde 20'lerdeki yerlilik oranı, savunma sanayiinde yüzde 80'lere kadar ulaştı. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

Saymakla bitiremeyeceğimiz modern sistemlerle ülkemizin gücünü dünyaya kabul ettirdik. Türkiye pek çok savunma sanayi alanının yanı sıra İHA'larıyla da adından söz ettiriyor. Her gün bir uluslarası medya kuruluşunda Türkiye'nin başarısını anlatan haberler çıkıyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. AKINCI ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer bölgemizde ve dünyamızda istikrar, huzur ve güven sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez.https://t.co/YvGLuhzBwi pic.twitter.com/9LfV56cyHa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

"Milli SİHA'larımız için pek çok ülke sırada bekliyor"

Dışarıda yüzlerce gencimizi gördük, hepsinin gözlerinden zeka fışkırıyor. Hepsi bu eseri inşa etmenin mutluluğunu yaşıyor. Ben de bu gençlerle iftihar ediyorum. Türkiye'nin insansız hava aracı teknoloji başarısında ilk SİHA'mız Bayraktar TB2'nin rolü çok büyüktür. 350 bin saati aşkın uçuşuyla rekor kırmış durumdadır. Bugün savunma sanayi şirketleri dünyada yoğun rağbet görüyor. 10'dan fazla ülkeyle ihracat anlaşması imzaladık. Bunların devamı da gelecek, birçok ülke sırada bekliyor. Her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün savunma sanayii şirketlerimizin ürettiği SİHA’lar dünyada yoğun rağbet görüyor. Milli SİHA’larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Şimdi de göklerin yeni hakimi AKINCI’yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz.https://t.co/YvGLuhzBwi pic.twitter.com/ADKGbGG74z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

"En büyük işler henüz gerçekleşmemiş olanlardır"

En büyük işler henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Oku, düşün, uygula, neticelendir... Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende oldukça yoldaşınız, kardeşiniz olacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle birlikte tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin savunma sanayii üssü olması için elimizden geleni yapıyoruz.

Geleceğin teknolojilerinde artık vites yükseltme zamanıdır. Bu başarımızı teknolojinin tüm alanlarına taşıyarak imza atacağız. Yazılım, yapay zeka, insansız teknolojilerde söz sahibi ülke olacağız.

TSK'ya teslimatı sonrası AKINCI TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi. pic.twitter.com/9SiKR2JZxt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

AKINCI'yı kullanacak personelimizi de bugün mezun ediyoruz. 125 mezunumuz AKINCI'nın kritik görevlerinde yer alacak. Bu yükü omuzlayacak kardeşime başarılar diliyorum. Sınır içi ve sınır ötesinde görev yapan fekadar kardeşlerime de sesleniyorum. Sizin uykusuz geceleriniz milletimizin huzurla uyuduğu gece demektir.