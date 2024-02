Gelecek tarımda, tarım teknolojileri TEKNOFEST’te

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlıyor. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor.

Tarımın geleceğinin yeniden şekillenebileceği TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’nda gençlerden tarım ve hayvancılık ile ilgili teknolojik çözüm önerirken, bilişim, mekanik, elektrik-elektronik, yazılım tabanlı projeler geliştirmeleri de bekleniyor.

Ayrıca tarım teknolojilerindeki gelişmelerle tarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada akıllı tarım uygulamaları başta olmak üzere bitki sağlığı koruma, bitki besleme, ekim-dikim, toprak analizi ve hasat-harman teknolojileri gibi alanlardaki projeler değerlendirmeye alınıyor.

Hassas Tarım, Sulama-gübreleme ve sera otomasyon sistemleriyle ilgili projeler, tohumlama, otomatik dümenleme sistemleri, erken uyarı sistemleri-tarımsal meteorolojik istasyon teknolojileri, hayvancılık teknolojileri, görüntüleme ve tarımda drone teknolojilerinin kullanılması gibi farklı başlıklar altında hazırlanacak projelerle de gençler yarışmaya katılım sağlayabiliyor.

Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 50.000 TL, ikinciler 40.000 TL, üçüncüler 30.000 TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler ise 60.000 TL, ikinciler 50.000 TL, üçüncüler de 40.000 TL’lik ödülün sahibi olacaklar.

Tarım alanında başarılar

Birçok alanda başarı hikayesi yazan katılımcılar Tarım alanında gerçekleşen yarışmalarda da önemli başarılara imza atıyor. Take Off Girişim Zirvesine katılan Move On, yapay zeka tabanlı TAS ve TASAI otonom kitleri ve kameralar sayesinde traktörlere görü yeteneği kazandırarak otonom hale getirdiler. MCP Tarım platformu ile toplanan verileri analiz ediyorlar.

TEKNOFEST Girişim Programı mezunu da olan Move On 50 Milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Move On geliştirdikleri kitlerin yurt içinde ve yurt dışında satışını da gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST 2021 ve 2022 de Tarım Teknolojileri Yarışmasında finalist olan Farmingo, otonom ilaçlama kitleri, hassas tarım sensörleri, basit ve tamamlayıcı bir dijital platform geliştirdiler.

Farmingo akıllı ilaçlama kiti yeni tip tarım makinelerinde kullanıldığı gibi eski tip tarım makinelerine de kolaylıkla entegre edilebiliyor. Ayrıca diğer ilaçlama makinelerinden farklı olarak ilaçlama kitine özel olarak tasarlanan mobil uygulama ile anlık olarak ilaçlama işlemini yönetebiliyor.

TEKNOFEST Girişim Programı mezunu da olan Farmingo, geliştirdikleri kit ve sensorlerin satışını gerçekleştiriyor.

TEKNOFEST 2021 ve 2022 yıllarında Tarım Teknolojileri Yarışmasında finalist olan Helimore Havacılık, MH50 serisi ile 70 kg tohumlama ve granül gübreleme yapıyor. Elli litre ilaçlama kapasitesine sahip, 3 dönüm araziyi toplamda 6 dakikada tamamlayabilen otonom bir hava aracı geliştirdiler. 10-12 dakikalık havada kalma süresine sahip araç ile ortalama 8 dönüm araziyi ekebiliyor ve yine 10-12 dakika havada kalış süresinde 22 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor. TEKNOFEST Girişim Programı mezunu da olan Helimore Havacılık, geliştirdikleri Tarımsal İnsansız Hava Araçlarının satışını ve kiralamasını yapmaya devam ediyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024’te Adana’da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.