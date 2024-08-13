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Bilim Teknoloji
TRT Haber 13.08.2024 09:44

Geleceğin Ulaşım Teknolojileri Hyperloop Geliştirme Yarışması Başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2022 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan Hyperloop Geliştirme Yarışması final süreci TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde başladı.

Geleceğin Ulaşım Teknolojileri Hyperloop Geliştirme Yarışması Başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması’nın final süreci 13-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Toplam 241 başvuru alınan yarışmanın finalinde, 6 farklı ilden 16 takım 328 yarışmacı kıyasıya rekabet edecek.

Yarışmada takımlar, Gelişme Raporu ve Teknik Tasarım Raporu (TTR) olmak üzere 2 rapor aşaması ile değerlendirilecekler. Yarışma finalinde Performans Ödülleri dışında, 2024 yılında ilk kez gerçekleşecek olan İnovasyon Ödülleri ve Çelik Levitasyon Ödülü planlaması ile takımların araçlarının inovatif yönleri, teknik farklılık ve başarıları da ödüllendirilecek.

TÜBİTAK tarafından ülkemizde Hyperloop Geliştirme Yarışması ile yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor.

Manyetik levitasyon (maglev) teknolojileri alanında farkındalık oluşturmak, öğrencilere yeni nesil ulaşım teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırmak, takım çalışmasını teşvik etmek ve hyperloop teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 120 bin TL olarak belirlendi.

Ulaşımda hız, güvenlik ve verimlilik artacak

Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve “üst düzey bir hızlı ulaşım aracı” olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor.
Farklı türdeki manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanan Hyperloop Geliştirme Yarışması aracılığıyla 5. Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarına üniversite öğrencileri seviyesinde de giriş yapılmış olması hedefleniyor.

Lojistik alanında stratejik öneme sahip olan yeni nesil teknolojilerde ülkemizin aktif rol alabilmesi için harekete geçen TEKNOFEST, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı yarışmada takımların projelerine destek de sağlanıyor.

Hyperloop Geliştirme Yarışmasında inovasyon ödülleri

Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek inovasyon ödülleri de gençleri bekliyor. Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme, İtki Sistemi Geliştirme, Altyapı Geliştirme, Haberleşme Sistemi Geliştirme ve Mekanik Sistemi Geliştirme (fren, entegrasyon, kapsül) olmak üzere 5 farklı kategoride ödüller verilecek.

Takımlar geliştirdikleri alt sistemleri jüriye sunacaklar. Sunumlar arasında en iyi seçilenler 30.000 TL değerinde ödül almaya hak kazanacak.

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