Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada sayılı ülkelerin çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerin sürdüğünü belirtti.

Demir, bu kapsamda, ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi Tufan ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını ifade etti.

Elektromanyetik dalga ile ses hızının 6 katına ulaşabiliyor

Tufan konvansiyonel silahların aksine ateşleme için barut kullanmıyor. Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen Tufan, klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.

Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmat ister güdümlü ister güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Elektromanyetik fırlatmada ise mühimmat bir koruyucu kılıfla namlunun içine konuluyor ve namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatılıyor.

Top atış maliyetiyle füze menziline ulaşılıyor

Tufan'dan ateşlenen mühimmatın menzili 300 kilometreyi buluyor. Böylece top atış maliyetiyle füze menziline ulaşılıyor. Mühimmatın namludan çıkış hızı saniyede 2 bin 500 metre. Bu, barut kullanan konvansiyonel bir silahtan yaklaşık 3 kat daha hızlı.

Kaynak: TRT Haber