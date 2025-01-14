Fergani'nin ilk uydusu uzaya fırlatıldı

Üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Vandenberg üssünden uzaya gönderildi.

FGN-100-d1, SpaceX’e ait Falcon 9'un Transporter-12 göreviyle uzaya fırlatıldı.

ABD'deki Vandenberg üssünden gerçekleştirilen Transporter-12 görevinde küp uydular, mikro uydular ve yörünge transfer araçları da dahil olmak üzere 131 yük yer aldı. Bu yükler arasında Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ile birlikte Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki şirketlerinden Plan-S'in uyduları da yer aldı.

Fırlatma başarıyla gerçekleşti

Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.

Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.

Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasına ilişkin, "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi.

Geliştirdikleri uyduları bugün uzaya çıkaran Türk girişimleri Fergani Uzay ve Plan-S'i tebrik eden Kacır, şunları kaydetti:

"Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek."

"Yeni bir dönem başladı"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Türkiye'nin uzay ekosisteminin büyümeye devam ettiğini belirterek, şu paylaşımı yaptı:

"Fergani Uzay, ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya göndererek Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattı. Haberleşme ve coğrafi konumlandırma alanında küresel kapsama sunacak uydu, geleceğin teknolojilerine öncülük edecek. Plan-S, yeni ticari uydularıyla IoT ve 6G NTN haberleşme teknolojilerinde global çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugüne kadar 9 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi ve IoT uydu ağı hedefini büyütmeye devam ediyor. Ülkemizin öncü uzay şirketleri Fergani Uzay ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojilerini bu önemli başarıları için tebrik ediyoruz. Türkiye'nin uzay alanındaki bu değerli adımları, Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücünü bir kez daha gösteriyor."

Fırlatma canlı yayınlandı

Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.

Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.