Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ait yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Kurum tarafından yetkilendirilecek elektronik haberleşme işletmecilerinin teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartlarının belirlendiği bilgisini verdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, yetkilendirilecek her işletmecinin asgari 50 metrekare ofisinin bulunması gerekeceğine dikkat çeken Sayan, "En az 2 üniversite mezunu personel çalıştırması, yabancı menşeli şirketlerinin müdür/sorumlu müdürlerinin Türkiye'de ikamet etmesi istenecek" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ait yeni düzenlemeler resmî gazetede yayımlandı.



Kurum tarafından yetkilendirilecek Elektronik Haberleşme işletmecilerine;



Teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartlarına yönelik düzenlemeler yapıldı. pic.twitter.com/HTMutozxRC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) May 1, 2021

Yazışmalar elektronik ortama taşınacak

Sayan, daha önce 15 yıl olan yetkilendirme sürelerinin, şirketlerin edindikleri abone sayıları, finansal büyüklükleri gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıl olarak belirlenebileceğini söyledi.

"Şirketlerin doğrudan ya da dolaylı her nevi hisse devri Kurum iznine tabi olacak. İşletmecilerimizin acente/bayilerinin faaliyetlerinin sadece işletmecilerimizin hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olabileceği açıkça düzenlendi. Halihazırda fiziki olarak yapılan yazışmaların elektronik ortama taşınması için hukuki zemin oluşturuldu.

Kurumca yetkilendirilecek şirketlerin vergi ve SGK borcunun bulunmaması istenecek. İşletmecilerin ilgili mevzuata aykırılık sebebi ile yetkilendirmelerinin iptal edilmesi halinde 3 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmemesine karar verilecek. Halihazırda yetkili bulunan şirketlerimizin yetkilendirmeleri mevcut yetkilendirme sürelerinin sonuna kadar devam edecek. Bununla birlikte, diğer şartlara uyum için mevcut işletmecilere 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre verildi."

BTK tarafından yetkilendirilen 450 işletmecinin farklı hizmet türlerinde 810 yetkilendirme ile hizmet verdiğini açıklayan Sayan, düzenlemeye ilişkin detaylara "http://btk.gov.tr/kurul-kararlari" adresinden ulaşılabileceğini duyurdu.