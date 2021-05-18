Yaklaşık 30 ülkeden 140 takım...

Her biri, verilen görevi en iyi şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Konya Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, ABD'de gerçekleştirilen Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında, kategorisinde, dünya birincisi oldu.

Minik yazılımcılar zamanla yarıştı

Okul Müdürü Selami Ertekin, "Yarışma anlık olarak gerçekleştirildi, çevrim içi olarak anında öğrencilerimize görevleri bildirildi, arkasından bir süre verilerek bu görevleri yapmaları istendi" dedi.

Minik yazılımcılar zamanla yarışarak emeklerinin karşılığını aldı.

500 binden fazla kişi katılıyor

Şampiyon öğrenciler başarılarını sürdürmekte kararlı.

Öğrenciler, yerli ve milli projelere de oldukça ilgili.

Yarışmaya her yıl dünya genelinde 500 binden fazla kişi katılıyor.