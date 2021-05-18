ASELSAN, insansız hava, kara ve deniz sistemlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASELSAN Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, Saka Mikro İnsansız Hava Aracı Projesi'ni yürüttüklerini, projenin yakın zamanda öz kaynaklı olarak başlatıldığını söyledi.

Keşif ve gözetleme amaçlı geliştirilen, 3 eksen gimballi Saka sisteminin mevcut durumda 600 gram civarında olduğunu anlatan Kotil, şöyle konuştu:

"Projenin Faz-1 çalışmaları kapsamında kendi otopilotumuzu, hava aracı itki sistemini, katlanabilir kollar ve değiştirilebilir batarya imkanı ile kompakt yapıdaki hava aracı platformunu tasarladık ve kendi yazılımlarımızı entegre ettiğimiz hava aracı ile uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Faz-2 faaliyetleri kapsamında alt sistemleri millileştirme çalışmaları devam etmekte olup, otopilot, uçuş kontrolcüsüyle birlikte görüntü işleme birimi ve veri linki sistemini de millileştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve hava aracı kabiliyetlerini daha hafif ve küçük platformlar ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Mağarada keşif için gözcülük yapacak

Yusuf Ziya Kotil, ilave olarak hedef tespit ve takibi gibi otonomi kabiliyetlerinin kazandırılması, kapalı mekanlarda görüntü tabanlı görev icra edebilme noktasında çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

[ASELSAN Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil (Fotoğraf: AA)]

Kotil, küçük boyutlu hava aracı sistem entegrasyonuna yönelik faaliyetlerin de başlatıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"İhtiyacı karşılayabilecek, farklı kara platformlarına entegre edilebilecek ve manuel müdahaleye gerek duymadan hava aracının otomatik kalkış yapabileceği mekanizmayla ilgili tasarım faaliyetleri sürdürülmekte. Veri linki sistemi ve yer kontrol istasyonu yazılımları konusunda yerli ve yetkin firmalarla çalışmalar yürütüyoruz. Bu yılın sonunda ülkemizde ilk defa yerli ve milli, özgün, uçuş kontrolcüsü ve görüntü işleme birimi donanım ve yazılımları, veri linki sistemi barındıran ve çeşitli otonomi kabiliyetleri olan 500 gramdan hafif Saka İnsansız Hava Aracı'nı hayata geçiriyor olacağız."

Yusuf Ziya Kotil, Saka'nın, küçük boyutlu olması, kamuflaj cep boyutuyla kolay taşınabilmesi, kapalı mekanlar, mağara ve benzeri ortamlarda da görev yapabilmesi, çok kısa sürede göreve hazır hale gelmesi, daha kısa menzilli görüntü aktarımı ihtiyacını karşılaması gibi özellikleriyle İHA sistemlerine karşı üstünlükler taşıdığını vurguladı.