Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ve daha sonra kazançlarını geri veren altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel tekrar yükselişe geçti.

Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 501,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını da 3.326 liradan satılıyor.

Bugün 1.873,83 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı da yüzde 0,2 kazançla 1.870,00 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 501 lira 50 kuruşken satışı ise 501 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 807 lira satış fiyatı 813 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.873,31 dolar

Satış: 1.873,50 dolar

Gram

Alış: 501,50 lira

Satış: 501,80 lira

Çeyrek

Alış: 807,57 lira

Satış: 813,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.291,00 lira

Satış: 3.326,00 lira