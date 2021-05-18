Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 18 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,873 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 18 Mayıs’ta gram altın 501 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 18 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ve daha sonra kazançlarını geri veren altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel tekrar yükselişe geçti.
Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 501,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını da 3.326 liradan satılıyor.
Bugün 1.873,83 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı da yüzde 0,2 kazançla 1.870,00 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 501 lira 50 kuruşken satışı ise 501 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 807 lira satış fiyatı 813 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 18 Mayıs güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.873,31 dolar
Satış: 1.873,50 dolar
Gram
Alış: 501,50 lira
Satış: 501,80 lira
Çeyrek
Alış: 807,57 lira
Satış: 813,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.291,00 lira
Satış: 3.326,00 lira
- 11:53
- 11:58
- 11:46
- 11:47
- 12:00