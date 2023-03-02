Teknoloji dünyasının yeni gözdesi, dijital ikizler. Yani, gerçek dünyadaki bir ürünün ya da hizmetin sanal ortama taşınması.

Yeni çağın teknolojik devrimlerinden biri olarak nitelenen dijital ikizler, artık pek çok sektörde karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde kişiler ve nesneler, birebir özellikleri ile üç boyutlu ortama aktarılabiliyor.

Peki dijital ikizler nasıl oluşturuluyor?

Makine Mühendisi Nihat Özkurt konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dijital ikizler iki farklı şekilde oluşturulabilir. Birincisi, günümüzde kullanılan, eski bir yöntem olan dijital tasarlama programları ile yüzlerce saatlik emek sonucunda oluşturuluyor. İkincisi ise bizim de kullandığımız ve geliştirmekte olduğumuz foto realistik 360 derece tarama kabinleri."

100'den fazla sensör çalışıyor

Yüksek yazılım teknolojisine sahip tarama kabinlerinde 100'den fazla sensör ve onlarca bilgisayar bulunuyor. 5 saniyeden kısa bir sürede tarama yapıldıktan sonra, yapay zeka yardımıyla birkaç dakika içerisinde dijital ikiz oluşturuluyor.

Dijital ikizlere birçok sektörden talep var

Nihat Özkurt ve ekibi, TRT Haber için de özel olarak bir dijital ikiz örneği hazırladı.

Dijital ikizlerle konserlere katılmak, alışverişe çıkmak, müze gezmek de mümkün.

Özkurt, büyük markaların ürünlerini 3 boyutlu ortamlara taşımak istediğini, ayrıca otel, restoran ve müzelerin de dijital ikizlerini oluşturmak için de büyük talepleri olduğunu söyledi.

Dijital ikiz teknolojisiyle şehir, bina ve altyapı planlaması yapılıyor

Nesnelerin dijital kopyaları, imalat, emlak, eğitim ve sağlık sektöründe de kullanılıyor. Örneğin inşaat sektöründe bu teknolojinin kullanımı sayesinde binaların dayanıklılığı test ediliyor.

Nihat Özkurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra inşaat sektöründe de dijital ikizlere talep arttı. Şehirlerin, binaların ve altyapıların tasarlamalarında dijital ikizler kullanılıyor. Ve böylece bina yapımına başlamadan önce depreme dayanıklı mı diye kontrol ediliyor ve simülasyonlar yapılıyor. Ve gerçeğe çok yakın sonuçlar elde edebiliyoruz."

3 boyutlu bu teknoloji gerçek dünyaya çok yakın bir deneyim sunuyor.

Kamera: Yasin Güngör

