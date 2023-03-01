Sosyal medya kullanımı artık hayatın vazgeçilmezlerinden oldu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından da sosyal medya hareketlendi. Paylaşımlar arttı.

Gerçek iletilerin yanı sıra asılsız paylaşımlar da yapıldı.

Sosyal medya ve Dijital Güvenlik Araştırma Merkezi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, depremler sonrası sosyal medya kullanımındaki artışın beraberinde bilgi kirliliği getirdiğini vurguladı.

"Bu son büyük depremde de gördük ki birçok bilgi veri ve sayılar sosyal medya üzerinden döndü. Yaklaşık olarak iki katına çıktı diyebiliriz. Sosyal medya üzerinden bu kadar veri akışı beraberinde dezenformasyonu da getirdi. " dedi.

“Peki acil durum ve afetlerde sosyal medya nasıl kullanılmalı?”

Eraslan'a göre, sosyal medyada insanlar genelde beğendiklerini paylaşıyorlar.

"Ancak bunun yerine teyit edilmiş birkaç kaynaktan düzenlenmiş bilgileri paylaşmak çok çok faydalı olacaktır. Böylesi afet anlarında öncelikle soğukkanlı olmalıyız, önümüze gelen her bilgiyi dolaşıma sokmamalıyız. Ve mutlaka kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarını izlemeliyiz"

Prof. Dr. Eraslan ,afet zamanlarındaki paylaşımların hayati olduğunu da dikkat çekti.

"Yardım, organizasyon, koordinasyon haber verme konum belirleme süreçlerinde sosyal medyanın avantajını gördük" dedi.

Enkaz altında kalan birçok kişi, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla seslerini duyurup hayata tutunmuştu.

