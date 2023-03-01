Savunma sanayiinde yerli teknolojiler fark yaratırken kullanım alanları da her geçen gün gelişiyor.

Terörle mücadele için üretildi. Meskun mahalde güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından biri oldu. Duvar Arkası Hedef Tespit Radarı, savunma sanayii atılımının yeni ürünlerinden...

STM Lider Teknikeri Yusuf Hayırlı, "kapalı alandaki veya mekandaki unsurların hareketli veya hareketsiz olmasına bakmaksızın yerlerini tespitini sağlayan bir radar sistemidir" dedi.

Sistem gözle görülmeyen, optik sensörlerle belirlenemeyen canlıları tespit ederek konumlarını veriyor.

Yerli teknoloji arama kurtarma çalışmalarına büyük katkı sağladı

Yerli teknoloji firması STM tarafından geliştirilen radar sistemi, afet bölgesinde kullanıldı.

Hayırlı, cihazın depremdeki arama kurtarma çalışmalarına büyük katkı sağladığını söyledi:

"Arama kurtarma ekipleri ile koordineli olarak çalıştık. Onların bize gösterdiği yollardan, tünellerden geçerek her noktaya cihazımızla birlikte girerek arama kurtarma çalışmalarında destek olmaya çalıştık."

Duvar Arkası Radar Sistemi'yle enkaz altındaki 50 kişi tespit edildi

Duvar Arkası Radar Sistemi meskun mahal gibi beton yoğunluğunun fazla olmadığı noktalarda 22 metreye kadar görüntüleme yapabiliyor ama beton yoğunluğunun fazla olduğu enkaz gibi alanlarda bu mesafe düşüyor. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için teknik ekip fedakarca çalıştı. Hiç tecrübesi olmamasına rağmen enkazın altına girdi ve 50 kişinin canlı olarak çıkarılmasını sağladı.

Hareketsiz duran ve sadece nefes alan canlıları dahi tespit edebiliyor

Sistem, ultra geniş bant radar teknolojisine sahip. En önemli özelliği ise makro ve mikro hareketlere karşı duyarlı olması. Yani engelin arkasındaki yürüme, el sallama gibi makro duyarlılığın yanı sıra, sabit duran, sadece nefes alan mikro hedefleri dahi tespit ediyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Hakan Aykaç