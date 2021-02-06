Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in keşif uydusu ilk Mars görüntüsünü yolladı
[Fotoğraf: AFP]
Çin'in Mars'a yolladığı Tienvın-1 uydusu, Kızıl Gezegen'e 2,2 milyon kilometre mesafeden çektiği bir fotoğrafı Dünya'ya yolladı.
Temmuz 2020'de bir gezginci keşif aracıyla fırlatılan uydu, 197 gündür Mars'a doğru yol alıyor.
Yolculuğu içinde dördüncü yörünge düzeltme manevrasını dün yapan keşif aracının, Kızıl Gezegen'e mayısta ulaşması hedefleniyor.
Uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif görevi "Tienvın-1", 23 Temmuz'da yola çıkmıştı.
Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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