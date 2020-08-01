Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bilimsel araştırmaların hızlandırılması, tohumluk buğday geliştirilmesi için hızlı ıslah ünitesi kuruldu.

Enstitüsü bünyesinde görev yapan araştırmacı Cemal Şermet, kullandıkları yöntemi şöyle anlattı:

"Bu yöntem, sıcaklık, nem ve ışıklanma süresini yeniden yapılandırarak bitki gelişimini hızlandırmak için yapay koşulların oluşturulması esasına dayanmaktadır. Herhangi bir kimyasal uygulama ya da etik dışı genetik manipülasyon söz konusu değildir. Hızlı ıslah yöntemi bilimsel araştırma çalışmalarına yönelik bir uygulama olup doğal üretim alanlarında uygulama olanağı bulunmamaktadır."

12 yıl süren çeşit tescil sürecinin 7 ila 8 yıla kadar düşürülebildiğini söyleyen Şermet, "Bir yılda 6 generasyon atlatılarak, 6 yıllık genetik durulma aşaması 1 yılda tamamlanmaktadır" dedi.