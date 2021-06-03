Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu robot insan gibi mimik yapabiliyor
İtalya'da bilim insanlarının üzerinde çalıştığı robot, insanlarda olduğu gibi duygularını mimiklerle gösteriyor. "Abel" adı verilen robotun sosyal, davranışsal ve bilişsel bozuklukları olan kişilere destek vermek üzere geliştirilmesine çalışılıyor.
İtalyan bilim insanları "Abel" isimli yeni bir insansı robotun üzerinde çalışıyor.
12 yaşında bir çocuk görünümünde olan Abel'in yapay derisinin altında 20 motor bulunuyor. Bu motorlar, Abel'in bir insan gibi tepki vermesi için çalışıyor.
"Abel" henüz gelişme aşamasında. Ancak onu tasarlayan mühendislerin, Abel'den beklentileri büyük.
Duyguları hissetmesi hedefleniyor
İnsansı robotun sosyal, davranışsal ve bilişsel bozuklukları olan bireyler için arkadaş olması planlanıyor. Bilim insanları ayrıca, kök hücrelerden alınan doku yardımıyla Abel'e insan beyni yerleştirmek istiyor.
Böylece Abel'in yalnızca insan gibi tepki vermekle kalmaması, aynı zamanda duyguları hissetmesi hedefleniyor.
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