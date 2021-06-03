İtalyan bilim insanları "Abel" isimli yeni bir insansı robotun üzerinde çalışıyor.

12 yaşında bir çocuk görünümünde olan Abel'in yapay derisinin altında 20 motor bulunuyor. Bu motorlar, Abel'in bir insan gibi tepki vermesi için çalışıyor.

"Abel" henüz gelişme aşamasında. Ancak onu tasarlayan mühendislerin, Abel'den beklentileri büyük.

Duyguları hissetmesi hedefleniyor



İnsansı robotun sosyal, davranışsal ve bilişsel bozuklukları olan bireyler için arkadaş olması planlanıyor. Bilim insanları ayrıca, kök hücrelerden alınan doku yardımıyla Abel'e insan beyni yerleştirmek istiyor.

Böylece Abel'in yalnızca insan gibi tepki vermekle kalmaması, aynı zamanda duyguları hissetmesi hedefleniyor.