Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
BTK, Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Pinterest'in, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi dolayısıyla reklam yasağının kaldırılmasına karar verdi.
BTK'nın, Pinterest Inc Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Pinterest'in, ilgili kanunda düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19 Ocak 2021 tarihli reklam yasağının kaldırılması kararlaştırıldı.
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