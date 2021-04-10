Akıncı PT-3'ün orta irtifa testleri başarıyla sona erdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.

#AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı.



Hani nasıl desem;

Orta irtifada da akıyor...



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/uoS3yYDM5U