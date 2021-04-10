Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akıncı PT-3 orta irtifa testlerini başarıyla tamamladı
Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın üçüncü prototipi Akıncı PT-3'ün orta irtifa denemelerini başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Akıncı PT-3'ün orta irtifa testleri başarıyla sona erdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.
#AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2021
Hani nasıl desem;
Orta irtifada da akıyor...
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/uoS3yYDM5U
Paylaşımda Bayraktar, Akıncı PT-3’ün söz konusu testinin videosuna da yer verdi.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
İlk insanlı uzay uçuşu 60 yıl önce yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz