Bilim Teknoloji

BTK 11 akıllı telefon modelinin satışını yasakladı

05 Aralık 2019 Perşembe 15:22 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 15:36

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin "güvensiz" olduğunu tespit ederek satışını yasakladı.