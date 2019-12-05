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BTK 11 akıllı telefon modelinin satışını yasakladı05 Aralık 2019 Perşembe 15:22 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 15:36
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin "güvensiz" olduğunu tespit ederek satışını yasakladı.
[Fotoğraf: AA]
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi cihazların bazı modellerinin satışını yasakladı.
BTK'nın belirlediği cihaz listesi için tıklayınız
Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Kaynak: TRT Haber
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