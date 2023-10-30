Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 30.10.2023 16:18

Beyaz şapkalı hackerlar yarıştı

Türkiye'nin en uzun soluklu siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF'23" beyaz şapkalı hackerların mücadelesine sahne oldu. Derece elde eden katılımcılar toplamda 225 bin liralık ödül kazandı.

Beyaz şapkalı hackerlar yarıştı
[Fotograf: AA]

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "beyaz şapkalı hackerların" başka bir ifadeyle "iyi niyetli siber güvenlik uzmanların" ter döktüğü yarışma, bu yıl çevrim içi olarak düzenlendi. Kesintisiz 24 saat süren STM CTF23 siber güvenlik yarışmasında, 324 takım ve 760 kişi kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin "savunma sanayisinde kendine yeten bir Türkiye" hedefiyle savunmadan siber güvenliğe kadar her alanda önemli faaliyetler yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Havada, karada ve denizde yürüttüğümüz mücadeleyi siber vatanda da sürdürmeliyiz. Bir mücadele alanı olarak genişleyen siber uzayda da STM ülkemiz ve güvenli yarınlarımız için elini taşın altına koyan ilk savunma firmalarından biri oldu. Örneğin bu kapsamda, Türkiye'nin ilk siber füzyon merkezi olan STM-SFM'yi 2016 yılında hayata geçirdik. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Siber Savunma Merkezi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığının Bilgi Güvenliği Projesi yürüttüğümüz önemli milli projelerimiz arasında. STM olarak siber tehdit istihbaratından zararlı yazılımların teknik analizine, operasyondan karar destek süreçlerine ve farkındalık yaratmaya varıncaya kadar bütüncül bir faaliyet sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada siber güvenlik alanında önemli bir kapasite geliştirdik. Farkındalık yaratmak ve nitelikli uzman yetiştirmek amacıyla 2015'ten bu yana düzenlediğimiz CTF yarışmamız 9 yaşına girdi. Aynı zamanda ülkemizin ilk CTF'i bu yarışma ile gençlerimizin siber farkındalığını artırıyor ve siber vatan mücadelesine dikkati çekiyoruz."

Siber zafiyetleri bulmak için mücadele ettiler

CTF, her yıl siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı oluyor. Tüm dünyada "siber güvenlik farkındalık ayı" olarak kutlanan ekim ayında düzenlenen CTF'de yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele etti. Yarışmacılar; kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda belirlenen siber güvenlik sorularını çözmeye çalıştı.

CTF'de derece elde eden katılımcılar toplamda 225 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada birinci olan takım "çoraplar5" 100 bin, ikinci olan "DWORD" 75 bin ve üçüncü olan "Cliware" takımı ise 50 bin lira para ödülü kazandı. Yarışmada dereceye girenler STM'de staj veya kariyer imkanları da yakalıyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Siber Güvenlik
Sıradaki Haber
Bilim insanları, uzayda ilk defa fare embriyosu büyüttü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Avrupa'da Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim için abonelik seçeneği sunulacak
17:46
Düşen kovandan çıkan arıların soktuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı
17:37
MEB, "100. Yılında Cumhuriyet" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
17:42
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
17:51
Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
17:40
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e savaş suçu uyarısı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
İzmir'de deprem anıtına karanfil bırakıldı
FOTO FOKUS
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
İsrail, Filistin Kızılayı'na ait depoları bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ