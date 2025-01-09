Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti

BAYKAR tarafından geliştirilen milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3'ün testleri devam ediyor.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3'ün son testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Prototip 1, 102'nci test uçuşu için gökyüzündeydi. Bu kez Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi için pistten teker kesti. Başarılı uçuşun ardından milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3 piste inişini gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısına sahip. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabiliyor.

Bu özellikleriyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.