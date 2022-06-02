Baykar'dan Litvanya'ya anlamlı hediye
Baykar Teknoloji'den Ukrayna'ya verilmek üzere Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya anlamlı bir hediye geldi. Litvanya'ya ücretsiz Bayraktar TB2 verileceği açıklandı.
Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar TB2 satın alacaklarını duyurmuştu.
Teknoloji şirketi Baykar'a Litvanya heyetinden bir ziyaret gerçekleştirildi. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarette Litvanya Savunma Bakanı'nın Bayraktar TB2 için gereken ücretin toplandığını söylediği belirtildi.
Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı @VSemeska'dan öğrendik.— BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022
Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız.
Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz.
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Baykar, Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 verileceğini açıkladı. "Toplanan bağışın tamamının da Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" ifadesi kullanıldı.