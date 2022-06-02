Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, sürücüsüz araçlar için Geely uydularını fırlattı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uyduların ilk grubu, uzaya gönderildi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Geely-01" adı verilen 9 uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanan uydular Yer Alçak Yörüngesi'ndeki belirlenen konuma yerleşti.
Uydu ağının, akıllı ve bağlantılı araçlara, uydu bağlantılı seyrüsefer ve iletişim hizmeti vermenin yanı sıra deniz çevresinin korunmasına yönelik veri sağlaması amaçlanıyor.
Uydularıyla 240 parçalık takım uydu ağı kurmayı planlayan şirket, 2025 yılına kadar 63 uyduyu yörüngeye yollamayı hedefliyor.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 14:15
- 14:17
- 14:01
- 14:04
- 13:54
Sıradaki Haber
İsviçre'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz