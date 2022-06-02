Instagram, çarşamba günü Küresel Kayıp Çocuklar Günü’ne özel yeni özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların bölgelerindeki kayıp çocukların bildirimlerini görmelerini ve paylaşmalarını sağlayacak.

Kullanıcıların bölgelerindeki kayıp çocuklar için ‘Amber Alerts’ özelliğini başlattığını duyurdu. Yeni özellik sayesinde, arama alanında olan kullanıcılar için Instagram akışında bir uyarı olacak. Uyarıda, bir resim, açıklama ve kaçırma olayının yeri gibi bilinen tüm bilgileri içerecek. Sonrasında isteyen kullanıcılar haberi yaymak için uyarıyı paylaşacak.

Özellik, ilk olarak ABD‘de ve diğer 25 ülkede kullanıma sunuluyor. Ayrıca şirket, ilerleyen zamanlarda bu özelliği daha fazla ülkeye genişletmeyi planlıyor. Şirket, Instagram’da Amber uyarısı alan kullanıcıların yakınlarında, bir aramanın olduğunu belirtti.

Ek olarak platform, bir kullanıcının profilinde listelenen şehir, açıksa IP adresi ve konum hizmetleri gibi mevcut bilgileri kullandığını söylüyor. Bunun nedeni ise uyarıların kime gösterileceğini belirlemek.

Özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvator, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Kore, Litvanya, Lüksemburg dahil olmak üzere pek çok ülkede kullanımda olacak.