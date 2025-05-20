Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 20.05.2025 21:58

Bakan Kacır'dan Polonya'da diplomasi trafiği

Bakan Kacır, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Bakan Kacır'dan Polonya'da diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhanek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov, Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevsek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi değerlendirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır OECD Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:06
Türkiye'nin uluslararası gelişmelerdeki öncü rolü dünya basınında
22:32
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı
22:00
Suriye, AB'nin yaptırımları kaldırma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi
21:55
İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için tavsiye kararı aldı
21:49
Hollanda'daki üniversitelerde İsrail bağlantılı kurumlara yönelik protestoları devam ediyor
21:56
Bakan Memişoğlu, Cenevre'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ