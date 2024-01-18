Bakan Kacır ve ekibi "uzay yolculuğunu" değerlendirdi

Bakan Kacır, ilk Türk uzay yolcusu ve astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu hayata geçireceklerini vurgulayan Kacır, bu durumun toplumun her kesiminde heyecan ve sevinçle karşılık bulduğuna işaret etti.

Kacır, fırlatma öncesi yürütülen teknik kontrollerin bugün tamamlanmasını umduklarını vurgulayarak, "Şimdiye kadar çok sayıda ülke, astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Biz 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın dünya kamuoyuna ilan ettiği, Milli Uzay Programı kapsamında ilk kez bir astronotumuzu gönderiyoruz. Geç olsun, güç olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların dünyasında, kendi ülkelerinden bir kişinin uzaya giderek orada bilimsel çalışmaların temelini atmasının olumlu yönde kalıcı izler bırakacağının altını çizen Kacır, "Böylelikle sadece Alper Gezeravcı değil, Türk çocuklarının ve gençlerinin hayalleri de gökyüzünün sınırlarını aşacak." dedi.

"Alper ağabeye iyi yolculuklar diledik"

Türkiye'nin uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever de ilk insanlı uzay misyonuna çok az bir zaman kaldığını belirterek, bunun oldukça kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

İnsanlı uzay programının başlayacağını ve bilim araştırmalarının ülke refahına katkı sağlayacak yolculuğunun ilk adımının gerçekleşeceğini vurgulayan Atasever, "Son 8 aydır ABD ve dünyanın farklı yerlerinde eğitimlerimizi devam ettiriyorduk. Yeni sistemlere maruz kaldığımız ve bunların dinamiklerini öğrenmek mecburiyetinde olduğumuz yoğun bir eğitim programını bitirdik. Bugüne başarıyla geldik. Bütün milletimizin bu misyonu benimsemesini ve Türkiye'ye kazandırılacak katkıların arkasında birleşmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Gezeravcı ile karantinadaki evinde görüştüklerini aktaran Atasever, "Karantina kurallarına uyacak şekilde maskelerimizi takarak 1 saat süren görüşme gerçekleştirdik. Alper ağabeye iyi yolculuklar diledik. Keyfi yerindeydi. Herhangi bir problem yok, son hazırlıkları yapıyorlar." diye konuştu.

"Bugün bizim için bir milat ama devamı gelecek"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç da Türkiye'nin uzun yıllardır beklediği bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Alper inşallah 13 bilim misyonlu görevini başarıyla tamamlayacak ve ülkemizin bundan sonraki çalışmalarının önünü açacak. Bugün bizim için bir milat ama devamı gelecek. Ay programımız, kendi insanımızı kendi fırlatma sistemlerimizle göndermek bizim için asıl amaç. İnşallah o tarihlerde de bu röportajı vermek yine bize nasip olur."

"Sıra gençlerde, bu bir başlangıç"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da bugünün Türkiye için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'nda tarihe iz bırakacak görevlerden birini gerçekleştiriyoruz." dedi.

İnsanlı uzay yolculuğunun başlamasının, uzayda söz sahibi olmanın, geleceğin teknoloji yıldızlarına umut vereceğini vurgulayan Mandal, "Sıra gençlerde, bu bir başlangıç. Şu an Türkiye’deki gençler devamını biz getireceğiz dediğinden eminim. Biz sadece komutanımızı uzaya göndermiyoruz. Gençlere umut oluyoruz. Gençler bu sorumluluğu almak istiyor. Yaptığımız Teknofestlerin bir sonraki evresine geçeceğimiz bir noktadayız." değerlendirmesini yaptı.

"Onunla birlikte çocuklarımız da uzaya çıkıyor"

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da Türkiye için tarihi bir ana şahitlik ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun idrakını çok sonra anlayacağız. Bugün bu fırlatılışı izleyen ve bundan feyzalacak gençlerimiz, seneler sonra Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getirecekler. Alper Gezeravcı bugün tek başına uzaya çıkmıyor. Onunla birlikte çocuklarımız da uzaya çıkıyor. Senelerdir beklediğimiz bir andı. Çok mutlu ve guruluyuz." diye konuştu.

Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneylerden birinin sahibi Muş Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğretmeni Birsen Geçer de öğrencilerinin hazırladığı deneyin uzayda yapılacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirterek, "Proje ekibinde yer alan 3 kişi, 8. Sınıf öğrencisi. Çocukların ufkunun açılması açısından çok heyecan verici bir durum." ifadelerini kullandı.