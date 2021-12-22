Kan sulandırıcıların burun spreyi olarak test edildiği Avustralya'da araştırmacılar, spreyin koronavirüs bir kişinin burnuna püskürtüldükten sonra başka birinde kullanıldığında hastalık bulaşmadığını söylüyor.

Gelecek yılın ortasında sonuçlanması beklenen araştırma, iyi bir sonuç verirse diğer önlemlerle birlikte kullanılabilir.

Araştırmacılar, spreyin hem erken bir tedavi olarak hem de virüsün yayılmasını durdurmak için adeta bir 'burun maskesi' olarak kullanılabileceğini umuyor.

Kan sulandırıcı ilk defa burun spreyi olarak kullanılıyor

Baş araştırmacı Prof Don Campbell, "Benim gibi virüsten korkan insanlar alışverişe veya futbola gitmeden önce burunlarına bu spreyi sıkıp korunabileceği fikri çok daha az endişeli hissettirecek" dedi.

Diğer burun spreyleri koronavirüsle mücadelede dünya çapında test ediliyor olsa da, bu, pıhtılaşma bozukluğu olan kişilere verilen bir ilacın burun spreyi olarak kullanımı ilk defa olacak.