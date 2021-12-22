Avustralya kan sulandırıcıları koronavirüse karşı burun spreyi olarak test ediyor
Avustralyalı araştırmacılar, buruna kan sulandırıcı sıkmanın koronavirüse karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağını görmek için bir çalışma yürütüyor.
Kan sulandırıcıların burun spreyi olarak test edildiği Avustralya'da araştırmacılar, spreyin koronavirüs bir kişinin burnuna püskürtüldükten sonra başka birinde kullanıldığında hastalık bulaşmadığını söylüyor.
Gelecek yılın ortasında sonuçlanması beklenen araştırma, iyi bir sonuç verirse diğer önlemlerle birlikte kullanılabilir.
Araştırmacılar, spreyin hem erken bir tedavi olarak hem de virüsün yayılmasını durdurmak için adeta bir 'burun maskesi' olarak kullanılabileceğini umuyor.
Kan sulandırıcı ilk defa burun spreyi olarak kullanılıyor
Baş araştırmacı Prof Don Campbell, "Benim gibi virüsten korkan insanlar alışverişe veya futbola gitmeden önce burunlarına bu spreyi sıkıp korunabileceği fikri çok daha az endişeli hissettirecek" dedi.
Diğer burun spreyleri koronavirüsle mücadelede dünya çapında test ediliyor olsa da, bu, pıhtılaşma bozukluğu olan kişilere verilen bir ilacın burun spreyi olarak kullanımı ilk defa olacak.
Oxford Üniversitesi'nin solunum deney grubuyla da bağlantılı olan araştırma Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi, Melbourne's Northern Health, Peter Doherty Enstitüsü, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü ve Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO)'nun ortak çalışmalarıyla yürütülüyor.
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