Atık ve içme suyunun temizlenmesinde yeni yöntem

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli Kimyager Dr. Tülin Deniz Çiftçi, atık ve içme sularındaki ağır metallerle diğer kirleticilerin temizlenmesinde kullanılan adsorbanı farklı bir yüzeye uygulayarak yeni bir yöntem bulundu.

Çiftçi, mevcut sistemde adsorbanın temizlenmek istenen suya bırakıldığını, ağır metal ve diğer kirleticileri adsorbanın topladığını anlattı. Daha sonra ise başka bir işlem yapılarak adsorbanın sudan çıkarıldığını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Bizim geliştirdiğimiz sistemle adsorbanı toplama gibi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Ağır metal ve diğer kirleticileri tek işlemde bitiriyorsunuz. Bulduğumuz yöntemle elde edilen ürünü buzdolaplarında, klimalarda, hava temizleme cihazlarında, su arıtma işletmelerinde, fabrika proses gazı filtre üretiminde, dezenfeksiyon amaçlı, egzoz gazı filtreleyici gibi farklı amaçlarla ve farklı sektörlerde de kullanabileceğiz. Ayrıca, atık ve içme sularının temizlenmesi, daha ekonomik, hızlı ve kolay olacak."

Yeni buluş ticarileştirilecek

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, yeni buluşun patent çalışmasının tamamlanmasından sonra ticarileşeceğini belirterek, atık ve içme sularının temizlenmesinin daha ekonomik, hızlı ve kolay yapılacağını vurguladı.

Kaynak: AA