Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı. Uzay yürüyüşünün 6,5 saat süreceği tahmin ediliyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.
Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.
Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.
Etiketler: Uzay Çalışmaları NASA
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