Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN'dan 42,6 milyon euroluk sözleşme
ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon euroluk bir sözleşme imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasına göre, ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında olan bir sözleşme imzaladı.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.
Etiketler: ASELSAN
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