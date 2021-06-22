ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasına göre, ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında olan bir sözleşme imzaladı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.