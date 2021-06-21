Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili deneme uçuşu yaptı
Dünyanın ilk "uçan elektrikli yarış otomobili" Avustralya'da geçen hafta insansız deneme uçuşu gerçekleştirdi. Şimdi hedef, "Formula-1" tarzı yarış düzenlemek. Yarışlarda da ilk etapta "insansız uçuş" planlanıyor.
Tasarımıyla da dikkat çeken bu aracın özelliği, dünyadaki ilk “uçan elektrikli yarış otomobili” olması.
Deneme uçuşu gerçekleştirdi
Avustralya’nın güneyinde bir çölde geçen hafta gerçekleştirilen insansız deneme uçuşunun görüntüleri paylaşıldı.
Dört metre uzunluğundaki uçan yarış otomobili, 130 kilo ağırlığında. İtme gücünün ağırlığa oranı, dünyanın en gelişmiş bazı savaş uçaklarındakini bile geçiyor.
Formula-1 tarzı yarış hedefleniyor
Bu yıl sonu için Formula-1 tarzı yarış hedefleniyor. Yarışlarda da ilk etapta insansız uçuş planlanıyor.
Aracı geliştiren firmanın kurucusu Matthew Pearson, kokpitte pilot için yer bulunduğunu ancak şimdilik kokpitteki robotun yerdeki pilota bağlandığını söyledi.
İnsansız yarışların güvenli şekilde gerçekleştirilmesi durumunda pilotların araçta bulunduğu yarışlara geçilmesi ümit ediliyor.