Tasarımıyla da dikkat çeken bu aracın özelliği, dünyadaki ilk “uçan elektrikli yarış otomobili” olması.

Deneme uçuşu gerçekleştirdi

Avustralya’nın güneyinde bir çölde geçen hafta gerçekleştirilen insansız deneme uçuşunun görüntüleri paylaşıldı.



Dört metre uzunluğundaki uçan yarış otomobili, 130 kilo ağırlığında. İtme gücünün ağırlığa oranı, dünyanın en gelişmiş bazı savaş uçaklarındakini bile geçiyor.

Formula-1 tarzı yarış hedefleniyor



Bu yıl sonu için Formula-1 tarzı yarış hedefleniyor. Yarışlarda da ilk etapta insansız uçuş planlanıyor.



Aracı geliştiren firmanın kurucusu Matthew Pearson, kokpitte pilot için yer bulunduğunu ancak şimdilik kokpitteki robotun yerdeki pilota bağlandığını söyledi.



İnsansız yarışların güvenli şekilde gerçekleştirilmesi durumunda pilotların araçta bulunduğu yarışlara geçilmesi ümit ediliyor.