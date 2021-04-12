Kıdemli bir Apple mühendisi, App Store'un güvenlik zafiyetinin giderek arttığını, bu durumun da iPhone ve iPad kullanıcılarını daha fazla dolandırıcılığa maruz bıraktığını kabul etti.

Dahası, yeni araştırmalar, bu sorunun iOS'ta Android'den çok daha ciddi durumda olduğunu ortaya koydu.

Apple ile Epic Games şirketi arasında devam eden bir davaya ilişkin belgelerde, şirketin Dolandırıcılık Mühendisliği Algoritmaları ve Risk biriminin sorumlusu Eric Friedman'ın ifadeleri yer aldı.

Financial Times'taki belgelere göre, Friedman, App Store'un zararlı aktörlere karşı güvenlik seviyesini "silahlı çatışmaya plastik bıçak getirmek" şeklinde tanımladı.

Friedman, App Store'un yeni uygulamaları inceleme sürecini ise, "Uyuşturucu koklayan köpekten çok Hawaii havalimanında sizi karşılayan hoş bir kadın gibi" ifadesiyle betimledi. Kıdemli mühendis, şirketin sofistike saldırganları engellemede yeterli donanıma sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Google Play'dekinden 10 kat fazla gelir

Siber güvenlik şirketi Avast, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yazılımların (fleeceware) App Store'da Google Play'dekinden 2 kat fazla olduğunu; App Store'daki bu uygulamalardan elde edilen gelirin ise Google Play'e oranla 10 kat fazla olduğunu duyurdu.

App Store'da fleeceware niteliğinde 134 uygulama bulduklarını bildiren şirket, bunların 500 milyon kez indirildiğini tespit etti. Tahminlere göre App Store'dan indirilen bu uygulamaların maddi karşılığı 365 milyon doları bulurken, Google Play Store'dan indirilen 70 fleeceware uygulamanın karşılığı ise 38,5 milyon dolar.