Sosyal medya platformları veri sızıntısı iddialarıyla gündemde. Bir güvenlik skandalı da sesli sohbet uygulaması Clubhouse'dan geldi.

Cyber News sitesinin haberine göre, Clubhouse'dan 1 milyon 300 bin kullanıcının kişisel verileri, bir hacker forum sayfasında paylaşıldı.

Kullanıcıların isimleri, sosyal medya profil isimleri paylaşılan bilgiler arasında.

Uzmanlar, kullanıcıları, dolandırıcılık tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Facebook ve LinkedIn verileri sızdırılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Facebook ve LinkedIn uygulamalarında da benzer şekilde kullanıcı verileri sızdırılmıştı.

Popüler sesli mesajlaşma uygulaması Clubhouse, 2020 yılında piyasaya çıkmıştı.