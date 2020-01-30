Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, elektronik cihazlara tek tip şarj girişi belirlenmesine yönelik karar tasarısını oylamaya sundu. Oylamada 582 kabul, 40 ret oyu kullanılırken, 37 parlamenter çekimser kaldı.

"Tüketiciler yeni bir şarj aleti almak zorunda bırakılmamalı"

Tek tip şarj girişleri için standartların acilen belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilen kararda, AB Komisyonunun temmuz ayına kadar ilgili düzenlemeleri hazırlaması talep edildi.

Kararda, tüm mobil cihazlara ortak şarj girişinin zorunlu hale getirilmesi gerektiği, bunun elektronik atıkları da azaltacağı belirtildi.

Farklı cihazlardaki kablosuz şarj özelliklerinin de uyumlu hale getirilmesi talep edilen kararda, tüketicilerin her yeni cihaz için yeni bir şarj aleti almak zorunda bırakılmaması gerektiği açıklandı.